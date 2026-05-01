お笑いコンビ、ふくらすずめのはじめ（32）が1日までにインスタグラムを更新。解散を発表した。はじめは「ご報告」とし「急なご報告になり申し訳ございませんが、4月末をもちまして、ふくらすずめを解散する事になりました。相方と話し合った結果、今後やりたい事や活動の方向性に違いがあり、それぞれのお互いの進む道を尊重し解散することになりました」と解散を報告した。続けて「約6年ここまでコンビで活動できたのはライブを