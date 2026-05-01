世界情勢の変化がガソリン価格に大きな影響を及ぼしていますが、みなさんはいくらになると「高い」と感じますか。パーク24株式会社（東京都品川区）が実施した「ガソリン価格とクルマの利用」に関する調査によると、レギュラーガソリン価格が1リットルあたり「150円以上」になると高く感じるドライバーが多いことがわかりました。【調査結果】「高い」と感じる1リットルあたりのレギュラーガソリン価格は？調査は、同社が運営する