言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、山野に咲く可憐な多年草、1日の終わりに交わす大切なあいさつ、そして自然の息吹を感じさせる淡い色彩という、3つの言葉を用意しました。空欄を埋めて完成する響きを想像しながら、共通する2文字を特定してみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□れおや□□う□□どりヒント：夜、眠りにつく直前の