ニュル仕込みのボディ強化で新たな領域へ2022年に登場したトヨタ「GRカローラ」は、「GRヤリス」と同様、発売後も「壊しては直す」を繰り返しながら鍛え上げられてきました。その最新仕様となるのが、2025年11月に発売された「25式後期」と呼ばれるモデルです。今回、富士スピードウェイ近郊の一般道で試乗してきました。【画像】超カッコいい！ これが“オトナ仕様”に進化したトヨタ最新「“4WD”スポーツカー」です！ 画像