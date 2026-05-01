タレント・俳優・フリーアナウンサーの森香澄（30）が4月28日、自身のインスタグラムを更新。妹との“顔出し”2ショットを披露した。【写真】「妹さん美人」「可愛すぎる〜!!」妹との“顔出し”姉妹2ショット披露の森香澄※4枚目森は「今日のTWICEとこの間のDay6」と、妹と並んでライブを満喫する様子を投稿。大好きなアーティストのステージでリフレッシュする、等身大な姉妹の休日を明かした。コメント欄には「妹さん美