プロボクシング・ダブル世界タイトルマッチの前日公開計量が1日に行われ、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥選手と挑戦者・中谷潤人選手が登場。ともに一発クリアすると、会場につめかけた多くのファンから歓声が飛び、会場は盛り上がりと興奮、緊張が渦巻く独特の雰囲気に包まれました。両者の計量の前には、もう一つの世界戦で対戦するWBC世界バンタム級王者・井上拓真選手と、日本人男子初の5階級制覇を目指す挑戦者・