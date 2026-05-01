元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏が4月30日夜、Xを更新。「めっちゃ面白いドラマ」について、私見をつづった。鈴木は「ドラマ『銀河の一票』第2話、とてつもなく面白かったです」と、4月20日にスタートした黒木華主演のフジテレビ系連続ドラマ「銀河の一票」（月曜午後10時）を絶賛しつつ、書き出した。そして「ドラマの第2話というのは、僕は本当に難しいと思っています。第1話がどれだけ面白