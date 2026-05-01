4月30日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、水俣病患者の現状について取り上げた。 番組ではまず毎日新聞の記事を紹介。そこには出生前の段階で発症する「胎児性水俣病」である一人の患者の現状が書かれていた。 大竹まこと「患者補償にはランクがあって、この患者の方はBランク。Aランクの半分くらいの約10万円を受け取っているんだけど、車椅子で一人で生活していらっしゃると。この金額では足りない