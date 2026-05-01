AppBrewが運営する「LIPS」は4月30日、「元祖メロい芸人」TOP20を発表した。調査は2026年4月1日〜4月13日、10代〜50代の男女2,802名を対象に行われた。○"メロい界隈"さらなる盛り上がりを見せる昨年比の「メロい」の認知度は?「XやTikTokでバズりをみせてから、『メロい女メイク』『メロいアイドル』『メロい診断』といった派生コンテンツを次々と生み出してきた『メロい界隈』。認知率はこの半年で9割以上にアップした」と同調査