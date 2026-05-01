巨人の若林楽人外野手、中山礼都外野手が１日、１軍に合流した。阪神戦が行われる甲子園に姿を現した。若林は今季１軍スタートも打率２割２分２厘で４月１１日に登録抹消。２軍では打率２割７分３厘だった。中山も同じく今季１軍スタートしたが打率１割４分７厘と不調で４月１５日に登録抹消。２軍では直近３試合で１１打数７安打、打率６割３分６厘と状態を上げていた。代わって北浦竜次投手、萩尾匡也外野手、皆川岳飛外