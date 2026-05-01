ファミリーマートは5月29日、「とぅるりぷ - True & Lip」のオンラインくじをファミマオンラインで発売する。とぅるりぷ - True & Lipファミマオンラインくじのアンバサダーに就任した、STPRの2.5次元歌い手アイドルグループ「とぅるりぷ」のオンラインくじが5月29日12時に発売される。SNSを中心にブームとなっている、お気に入りのチャームを重ね付けする"ジャラジャラ感"といった最旬トレンドを取り入れた「バッグチャー