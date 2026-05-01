巨人の大勢投手が１日、甲子園に行かない残留先発投手とともにジャイアンツ球場で練習を行った。この日から１軍本隊は甲子園で阪神戦に臨むが、大勢は甲子園には向かわず、ジャイアンツ球場で体を動かし、キャッチボールやジョギングなどをこなした。「（体の状態などは）徐々に。僕の口からは何も言えないですけど」と語った。大勢は４月２９日の広島戦（東京ドーム）からコンディション不良で登板を回避。３０日の広島戦の試