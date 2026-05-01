【モデルプレス＝2026/05/01】ABEMAでは、ゴールデンウィーク期間にあわせ、世界最速配信作品から、期間限定で全話無料となる人気作まで、連休中に一気見で楽しめる多彩な新作ラインナップを続々と配信する。【写真】日本ドラマで人気沸騰・32歳韓国俳優、東京街中に降臨◆ABEMA世界最速・国内独占無料配信「Azure Spring」（全6話）本作は、かつては有名な水泳選手だったものの、事故をきっかけに将来が怖くなってしまったアンナ