GW後半は荒れた天気に注意 ＜3日から4日にかけて再び低気圧が接近＞ ゴールデンウィーク後半は、前半から一転して、全国的に荒れた天気でのスタートとなります。特に北日本や北陸では暴風に警戒が必要です。 しています。 ＜1日から2日：北陸・東北で暴風に警戒、全国的に大雨のおそれ＞ 1日は、上空に強い寒気を伴った低気圧が日本海を発達しながら進む見込みです。また、前線に向かって暖かく湿った空