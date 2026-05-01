【モデルプレス＝2026/05/01】韓国大手芸能事務所YG ENTERTAINMENTが30日までに、公式YouTubeチャンネルにて新ガールズグループの3人目のメンバーKAYCI（ケイシー）を公開。2012年生まれ13歳のKAYCIに注目が集まっている。【写真】韓国大手事務所が公開した新グループの13歳メンバー◆YG ENTERTAINMENT、新ガールズグループ3人目のメンバーを公開 YG ENTERTAINMENTは30日、新ガールズグループ3人目のメンバーKAYCIのパフォーマン