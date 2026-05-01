【モデルプレス＝2026/05/01】声優の黒沢ともよ（30）が2026年5月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。第1子出産を発表した。【写真】「アイカツ！」声優の直筆美文字◆黒沢ともよ、第1子出産を発表黒澤は「この度、第1子を出産いたしました」と報告。「母としての日々をかみしめながら役者としては変わらずに精進して参ります」と直筆でつづっている。◆黒沢ともよ「アイカツ！」など多くの作品に出演黒沢は1996年4月10日生まれ。埼