俳優・岸谷五朗（61）、ミュージシャン・岸谷香（59）夫妻の長男で、実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸（24）が1日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。自身の幼少期を振り返った。同番組では、これまでの岸谷の人生をグラフで紹介。「3歳で若年性リウマチを発症」と明かされると、岸谷は「あんまり覚えてないんですけど、気づいたら病気になってた」と回想。「幼稚園は半分ぐら