FIFA総会でスピーチするジャンニ・インファンティノ会長＝4月30日、バンクーバー（ロイター＝共同）【バンクーバー共同】国際サッカー連盟（FIFA）は4月30日、バンクーバーでの総会で2027〜30年の予算を過去最高の140億ドル（2兆1980億円）とする案を承認した。23〜26年の収益目標は130億ドルで、25年の収益は26億6100万ドルだった。