フリーアナウンサーの瀧山あかねが４月３０日、テレビ朝日系「見取り図じゃん」で地上波トークバラエティに初登場。普段はＡＢＥＭＡでアナウンサーをしており「ＡＢＥＭＡを下に見ている」芸人の名を暴露した。瀧山は「いつもＡＢＥＭＡでアナウンサーをしているので、トークで（地上波に）出させてもらうのは初めてです」と嬉しそうにコメント。毎週ＡＢＥＭＡの番組で共演しているという見取り図・盛山晋太郎は「（瀧山の）