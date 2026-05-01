きょう1日（金）から5月に突入していますが、5月に入って早々に低気圧や前線が発達しながら日本付近を通過中で、メイストームとなっています。きょう1日（金）午後も、近畿から北日本で雷を伴い、雨足が強まるおそれがあります。【CGで見る】局地的に雷を伴い激しく降るおそれきょう1日(金)夕方の発雷確率関東の雨は夕方にはやむ見込み関東の雨はきょう1日（金）夕方にはやむ所がほとんどでしょう。ただ、近畿から北日本ではいっ