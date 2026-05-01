6年ぶりに再始動した人気ドラマシリーズ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』。4月30日（木）に放送された第3話では、警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係の鳴海理沙（鈴木京香）が、年下上司の陸奥日名子（黒島結菜）に“メジェド”に似ていると告げた。その後、日名子はその神様を本で調べるも、予想外の姿をしており…!?【映像】日名子に似ている神様は…◆「えっ？私これ？」6係の新任係長となった日名子だが、第3話