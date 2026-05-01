【第66話】 5月1日無料公開 □第66話「伝説の神龍と戦ってみた」を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月1日、「世界最強の魔女、始めました～私だけ『攻略サイト』を見れる世界で自由に生きます～」の第66話「伝説の神龍と戦ってみた」を月マガ基地で無料公開した。なお、最新話はマガポケでも同時公開されている。 第66話では、伝説の「曝炎神龍ラヴァドラ」が復活。神の名を冠