ｆｏｎｆｕｎが反発している。同社は４月３０日取引終了後、ディグロス（東京都港区）が運営するＳａａＳ事業「ＳａｌｅｓＰｅｒｆｏｒｍｅｒ（セールスパフォーマー）」を譲り受けたと発表。これが材料視されているようだ。 セールスパフォーマーは、顧客企業の営業進捗を可視化するＳａａＳプロダクト。強固な顧客基盤を持ち、継続的かつ高水準のキャッシュフローを安定して