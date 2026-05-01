アズームは買い優勢、底値圏からリバウンドの緒に就いた格好だ。月極駐車場の紹介サイトを運営するほか、ビル駐車場の借り上げ（サブリース事業）などを中心に、不動産分野のニッチビジネスで業績高成長路線をまい進している。４月３０日取引終了後に開示した２６年９月期上期（２５年１０月～２６年３月）決算は営業利益が前年同期比２０％増の１３億８５００万円と大幅な伸びを確保した。商業施設などの機械