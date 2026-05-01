三井物産が３日ぶりに反落している。同社は１日、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の純利益が前期比１０．３％増の９２００億円になる見通しを示した。２ケタの最終増益計画となったが、市場の高い期待値には届かなかったもようだ。株価は直近で水準を切り上げていたこともあって、利食い売りが優勢となっている。 年間配当予想は同２５円増配の１４０円とした。エネルギー部門で資産リサイクルや米