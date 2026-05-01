ヤクルト本社が続急伸し、年初来高値を更新した。同社を巡っては先月、米投資ファンドでアクティビスト（物言う株主）として知られるダルトン・インベストメンツが、６月の定時株主総会において株主提案権を行使する書面を発送していたことが明らかとなっていた。ダルトン側の取締役２人の選任を提案しているが、株式市場ではヤクルトの資本効率が向上するとの思惑が台頭。株価に強い浮揚力を与えることになった。こうしたなか、