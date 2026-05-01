Travis Japanのアメリカ旅に密着したドキュメンタリー番組『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、5月1日よりディズニープラスにて配信を開始した。それに先駆け4月30日、都内で先行プレミア試写イベントが行われ、メンバーの宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗の7人が登壇した。 （関連：【写真あり】旅の“推しポイント”プレゼン