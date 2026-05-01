ＳＭＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴＪＡＰＡＮ [東証Ｇ] が5月1日後場(13:30)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比5.7倍の2.6億円に急拡大し、通期計画の2.5億円に対する進捗率が104.3％とすでに上回り、さらに5年平均の61.9％も超えた。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の1.9％→7.3％に急改善した。 株探ニュース