日本トランスシティ [東証Ｐ] が5月1日後場(13:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の88億円→94.8億円(前の期は88億円)に7.7％上方修正し、一転して7.7％増益を見込み、一気に3期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の40.8億円→47.6億円(前年同期は40.2億円)に16.6％増額し、