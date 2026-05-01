ボクシングのダブル世界戦（２日・東京ドーム）の計量が１日、東京都内で行われ、出場４選手とも１回でパスした。メインの世界４団体スーパーバンタム級タイトルマッチに臨む統一王者の井上尚弥（大橋）は５５・３キロ、元世界バンタム級２団体統一王者の中谷潤人（Ｍ・Ｔ）は５５・１キロ。井上尚は減量について「一番、スムーズにいった気がする。減量すらも楽しめた」とし、試合に向け、「どう戦うかというものはひとつでは