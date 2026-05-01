木下グループは1日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）がプロデュースする新たなアイスショーが誕生したことを発表した。タイトルは「THEDESTINY」。7月31日〜8月2日に東京辰巳アイスアリーナで計4公演が行われる。ペアとアイスダンスの魅力を味わえる今までにない大胆なリンクの使い方やプログラム構成になっており、2人