MLB・フィリーズは日本時間1日ダブルヘッダーの中、ジャイアンツに2試合連続でサヨナラ勝利。カイル・シュワバー選手の今季10、11号が飛び出し、ナ・リーグトップに躍り出ました。シュワバー選手は、第1試合の一回裏、6球目を捉えライトスタンドへのホームランを放つと、続く第2試合でも、低めのスライダーを捉えライトへのホームランを記録。今季10、11号が誕生しました。現在、両リーグ通じホームラントップタイに君臨するのは、