日本バスケットボール協会は１日、ワールドカップ（Ｗ杯）アジア地区予選や日本開催のアジア大会が行われる今夏の期間の男子日本代表候補５３選手を発表し、２０２４年パリ五輪に出場した米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）レーカーズの八村塁が候補入りした。ＮＢＡ・ブルズの河村勇輝、Ｂリーグの渡辺雄太、富樫勇樹（ともに千葉ジェッツ）、富永啓生（レバンガ北海道）もメンバー入りした。強化活動は６月から始まり、メ