大阪市の福祉関連会社「絆ホールディングス（HD）」の4事業所が障害者の就労支援の加算金を過大に受給した問題で、大阪市は約79億円を水増し請求したとして、詐欺容疑で4事業所の代表や元代表ら5人を大阪府警に刑事告訴した。市が1日、明らかにした。告訴は4月30日付。絆HDは、就労が難しい障害者に働く場や訓練を提供する「就労継続支援A型」事業所を運営。市によると、利用者が一般企業で6カ月以上働くと給付が加算される制