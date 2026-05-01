自宅で転倒し、負傷した俳優小堺一機（70）が、出演予定だったミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」博多座公演（6〜28日）を休演する。博多座が1日、発表した。小堺は3月31日に自宅で転倒し、入院。4月7日から東京・日生劇場で上演された同ミュージカルを休演した。4月13日には退院し、翌14日には所属事務所は、「左鎖骨・肋骨の骨折に伴う左肺気胸」だったと明らかにしていた。小堺が演じる予定だった「ジョーじいちゃん