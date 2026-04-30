岐阜県養老町で4月30日、廃業した鉄工所が燃える火事があり、空き家2棟に延焼しました。警察などによりますと、30日午前10時半ごろ、養老町一色の白雪鉄工所から炎が見えると、119番通報が相次ぎました。火は隣接する木造2階建ての空き家2棟にも燃え広がりましたが、消防車5台が出て、およそ3時間で消し止められました。鉄工所は25日に廃業したばかりで、30日は複数の元従業員らが来ていましたが、全員逃げて無事だったと