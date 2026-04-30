2027年末までに従来の蛍光灯の製造や輸出入が禁止されます。街の便利屋さんにもLED照明への交換依頼が増えていますが、火災などの事故につながる恐れがあり、注意が必要です。蛍光灯を巡って直面する「2027年問題」。蛍光灯には微量の水銀が含まれているため、2026年から27年にかけて、国内での製造や輸出入が段階的に禁止となります。そのため、蛍光灯からLED照明に交換する必要がありますが、劣化した照明器具をそのまま使