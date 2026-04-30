名古屋市緑区の国道23号で4月30日、高架の道路からトラックが落下し、運転手の男性が重傷です。警察などによりますと、30日午後2時前、緑区大高町の国道23号で「トラックが上から落ちてきた」と110番通報がありました。トラックは国道23号のおよそ5m上を走る、名古屋高速と知多半島道路を結ぶ道路から落ち、運転手の55歳の男性が病院に搬送され、腰の骨を折るなどの重傷だということです。トラックはカーブを曲がり