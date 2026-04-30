両親を手伝いたいという子供の気持ちを応援する学童が、愛知県日進市で4月から始まりました。日進市に4月1日オープンした学童「Piggy Back mates（ピギーバックメイツ）」では、ほかにはないというユニークな取り組みがあります。午後4時半に始まった夕食づくり。毎日、子供たち自身が調理しています。代表の御代あす花さん：「（Piggy Backが）英語圏では『おんぶする』という意味もあるらしくして、『親