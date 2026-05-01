今季限りでの現役引退を発表したテニスの錦織圭（３６＝ユニクロ）に対し、ＡＴＰ（男子プロテニス協会）はＸ（旧ツイッター）に３連続投稿でこれまでの活躍や貢献をたたえた。ＡＴＰはまず錦織からの発表を伝えた後、「すべての思い出をありがとう」と投稿。さらに「ザ・ベスト・オブ・ケイ・ニシコリ」と題した動画集を載せた。ＡＴＰによるランキングヒストリーによると、錦織は２００６年３月２０日付の１５０４位でスタ