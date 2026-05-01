勤務する名古屋市の中学校の女子トイレで盗撮した罪などに問われていた元職員の男に5月1日、有罪判決が言い渡されました。名古屋市立中学校の元職員・加藤謙吾被告(26)は、勤務先の女子トイレのサニタリーボックスに小型カメラを設置し、少女の姿を盗撮した罪などに問われ、起訴内容を認めていました。これまでの裁判で、検察側は「洋式より和式トイレの方が盗撮しやすいと試行錯誤するなど犯行は悪質」として拘禁刑1