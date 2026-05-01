日本人の文化や生活に深く根付いてきた「赤色」をテーマにした企画展が、名古屋市中区の貨幣・浮世絵ミュージアムで開かれています。赤い鳥居を左側に寄せた大胆な構図の作品は、歌川広重が描いた熱田神宮の「浜鳥居」で、信仰の赤として神聖な力を表しています。また、江戸っ子の小粋な装いを彩る帯びの赤など、会場には広重の作品を中心に、赤色にまつわる歴史などを紹介しています。当時西洋から輸入された