お笑いコンビ「バナナマン」設楽統がＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）は１日、男子テニスでアジア男子最高の世界ランキング４位に上り詰め、２０１４年全米では準優勝に輝いた錦織圭が今季限りでの引退を決めたことを速報した。１日、自身のＳＮＳで明らかにした。設楽は錦織について「エア・ケイとかマネしたり。すごく楽しませていただきました。お疲れ様でした」とねぎらっていた