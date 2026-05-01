巨人は、５日の「こどもの日」に関連した新商品を１日からジャイアンツ公式オンラインストアで発売すると発表した。東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥ（一部店舗を除く）」では４日から販売される。目玉は、選手名をひらがなでデザインしたこどもの日ならではのアイテム。全１６種のプレーヤーズタオルなどが展開される。商品は以下の取り。・プリントプレーヤーズフェースタオル（１６種）２０００