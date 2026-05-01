暑さが本格的になる前に、冷やしながら食品や飲み物を持ち歩ける、保冷グッズを用意しておきませんか？【3COINS（スリーコインズ）】ではブルー × チェックが映える、目でも涼を感じられそうな新作保冷バッグが登場しています。今回は、1つあれば頼りになりそうなバッグと、保冷バッグとのセット使いにもおすすめしたい保冷剤をピックアップ。ゴールデンウイーク中や、夏のレジャー等にも重宝する