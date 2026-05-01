3歳の息子と0歳の娘を連れて、初めてのワンオペで映画館へ。下の子がぐずらないようにお昼寝の時間を調整し、万全の準備で臨みました。上映中は思いのほか順調で、「このままいけるかも」と胸をなで下ろしていたのですが……。エンドロールが流れ始めた瞬間、息子がまさかの大号泣。突然の事態に焦る私を救ってくれたのは、映画館スタッフの思いがけないひと言でした。 映画館デビュー