◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１日・甲子園）巨人の高梨雄平投手（３３）が今季初めて１軍に合流した。この日、阪神戦が行われる甲子園に姿を見せた。春季キャンプは右座骨部の故障のため故障班で過ごし、その後もリハビリを行っていた左腕。３月３１日に３軍戦で実戦復帰を果たし、２軍合流後は５試合に登板して防御率２・０８をマークしていた。