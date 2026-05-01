大手食品メーカー｢ミツカン｣は中東情勢の影響を受け、納豆商品を最大2割値上げすると発表しました。 【写真を見る】｢ミツカン｣ 納豆“最大2割”の値上げへ パックや包装フィルムに使う｢ナフサ｣が高騰 きょうから販売休止商品も 愛知県半田市に本社を置く大手食品メーカー｢ミツカン｣は、6月1日から納豆商品すべてで最大2割の値上げを行います。例えば、｢金のつぶ たれたっぷり! たまご醤油たれ｣や｢金のつ