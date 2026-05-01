◆プロボクシング▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦王者・井上尚弥―挑戦者・中谷潤人▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ）１２回戦王者・井上拓真―挑戦者・井岡一翔（５月２日・東京ドーム）前日計量が東京・後楽園ホールで行われ、初防衛戦に臨むＷＢＣ世界バンタム級チャンピオンの井上拓真（３０）＝大橋＝は、リミットから１００グラム軽い５３・４キロで一発クリア