アルメレ・シティDF高橋仁胡がアシストオランダ2部アルメレ・シティに所属するDF高橋仁胡のパス供給能力に、チームメイトから称賛の声が集まっている。アルメレ・シティは現地時間4月29日に行われたFCデン・ボスとの一戦で、2点のリードを許しながらも3-2と鮮やかな逆転勝利を飾った。この試合で決勝ゴールを挙げたFWマーリー・ドースが、高橋のアシストについて言及している。オランダメディア「ESPN」が報じた。試合は前半に